Иран с 2023 года будет участвовать в саммите ШОС как полноправный член организации

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Иран уже со следующего года сможет участвовать в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нынешний саммит в Самарканде станет уникальным по числу рассматриваемых заявок со стороны других государств, которые готовы подключиться к деятельности ШОС в различных форматах. Будет подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях получения членства", - сказал Ушаков журналистам во вторник.

"Выполнив эти обязательства Иран уже на следующем саммите, который пройдет в Индии в 2023 году, будет участвовать в качестве полноправного члена. Уже будет не восьмерка, девятка членов", - добавил он.

По словам Ушакова, в Самарканде также начнётся процесс оформления членства в ШОС Белоруссии.

"Будут подписаны меморандумы о партнёрстве по диалогу, которые присваиваются Египту, Катару и Саудовской Аравии. Также будут приняты решения о запуске процедуры предоставления аналогичного статуса Бахрейну, Кувейту, Арабским Эмиратам, Мьянме и Мальдивам", - рассказал помощник президента.

Он констатировал большой интерес к участию в ШОС со стороны других стран.