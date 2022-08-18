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Уровень воды в Рейне поднимется в выходные

Уровень воды в Рейне поднимется в выходные
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в Рейне, важнейшей для транспортной отрасли Европы реке, поднимется в ближайшие выходные дни, что незначительно улучшит кризисную ситуацию, сложившуюся ввиду обмеления, сообщает Bloomberg.

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По данным властей Германии, отметка в районе города Кауб, особенно мелководном месте к западу от Франкфурта, поднимется до 67 см к концу недели, в то время как в прошлый понедельник уровень воды составлял около 30 см. По данным Bloomberg, уровень воды в Каубе последний раз был таким низким летом 1990 года.

Bloomberg отмечает, что при минимальной отметке уровня воды в 40 см транспортировка грузов по Рейну является экономически нецелесообразной.

В понедельник, 15 августа, сообщалось, что уровень воды в Рейне снизился до нового минимума в ключевом участке, из-за чего возникли проблемы с транспортировкой топлива и других товаров.

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В местном управлении водных путей и судоходства (WSA) отметили, что такое явление вызвано отсутствием осадков за последнее время.

Примерно 60% территории ЕС и Британии в этом году испытывают последствия засухи, которые усугубляет аномальная жара. Ряд стран сталкиваются с нехваткой воды.

Снижение уровня воды в реках крайне негативно отражается на судоходстве; при низком уровне воды приходится снижать количество грузов, перевозимых на судах. В связи с этим эксперты опасаются, что в грузовые перевозки внезапно могут стать экономически невыгодными.

Обмеление рек в Европе

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Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жарыВ Италии сильнее всего от засухи страдают рисовые поля в долине реки По, где традиционно выращивается рис сорта арборио, используемый для приготовления ризотто. Уровень воды в реке упал до такой низкой отметки, что ее нельзя использовать для заливных рисовых полей.Еврокомиссия объявила о растущем истощении водных ресурсов и опубликовала рекомендации по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для полива сельхозкультур. На фото: вид на реку Магра на севере Италии.Сотрудники Службы мониторинга атмосферы, проанализировав данные за конец июля, установили, что к середине месяца до 45% территории ЕС оказались в зоне засухи, а на 15% наблюдался серьезный дефицит воды. На фото: отражение домов в реке Одра с польской стороны.В Нидерландах объявлен второй уровень засухи, что означает "фактическую нехватку воды". На фото: жители играют в бадминтон на берегу реки Ваал в Неймегене, Нидерланды.Снижение уровня воды в реке Рейн угрожает Германии уменьшением темпов экономического роста. Рейн – центральное звено для европейских внутренних водных путей - позднее на этой неделе фактически может стать непроходимой для судов, что в свою очередь заблокирует поставки по реке топлива и угля; причем уголь крайне важен для немецких ТЭЦ.На реке Дунай в Болгарии, Румынии и Сербии проходят работы по углублению дна, и суда вынуждены ждать, пока путь вперед станет доступен. Сохранение навигации на Дунае крайне важно для поставок угля, нефти и нефтепродуктов.В свою очередь Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топливаТемпература вод в реках Рона и Гаронна (на фото) во Франции стала слишком высокой для их использования в охлаждении французских ядерных реакторовРека По - крупнейшая река Италии и главный источник воды на севере страны - обмелела без дождейУровень воды в озере Веленце в Венгрии, третьем по величине в стране и популярном месте отдыха, приближается к рекордно низкому значениюВо Франции уже во всех 96 департаментах ввели "режим бдительности" - особых мер предосторожности в связи с засухой. На фото: ущелье Вердон на юге Франции.В пяти областях Италии объявили чрезвычайную ситуацию
Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жары
Германия Рейн
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