Уровень воды в Рейне поднимется в выходные

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в Рейне, важнейшей для транспортной отрасли Европы реке, поднимется в ближайшие выходные дни, что незначительно улучшит кризисную ситуацию, сложившуюся ввиду обмеления, сообщает Bloomberg.

По данным властей Германии, отметка в районе города Кауб, особенно мелководном месте к западу от Франкфурта, поднимется до 67 см к концу недели, в то время как в прошлый понедельник уровень воды составлял около 30 см. По данным Bloomberg, уровень воды в Каубе последний раз был таким низким летом 1990 года.

Bloomberg отмечает, что при минимальной отметке уровня воды в 40 см транспортировка грузов по Рейну является экономически нецелесообразной.

В понедельник, 15 августа, сообщалось, что уровень воды в Рейне снизился до нового минимума в ключевом участке, из-за чего возникли проблемы с транспортировкой топлива и других товаров.

В местном управлении водных путей и судоходства (WSA) отметили, что такое явление вызвано отсутствием осадков за последнее время.

Примерно 60% территории ЕС и Британии в этом году испытывают последствия засухи, которые усугубляет аномальная жара. Ряд стран сталкиваются с нехваткой воды.

Снижение уровня воды в реках крайне негативно отражается на судоходстве; при низком уровне воды приходится снижать количество грузов, перевозимых на судах. В связи с этим эксперты опасаются, что в грузовые перевозки внезапно могут стать экономически невыгодными.