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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся
Жара в Мадриде
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сильная жара с опасными для людей температурами в течение этого столетия, скорее всего, будет наступать чаще в 3 - 10 раз, нежели сейчас, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на исследование Гарвардского и Вашингтонского университетов.

Так, все более частые наступления аномальной жары ожидаются в США, Китае, Японии и странах Западной Европы. При этом температура воздуха будет достигать 39,4 градусов Цельсия.

Сильнее всего данная тенденция проявится в странах тропического пояса, где количество дней с экстремальной жарой - с температурой воздуха 51 градус Цельсия - удвоится.

Эксперты сделали эти прогнозы на основе предположений, что средние мировые температуры повысятся на 2 градуса Цельсия: это предел, установленный в Парижском климатическом соглашении 2015 года, в пределах которого человечество должно удержать рост температур.

Ранее сообщалось, что по мнению Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, нынешняя засуха представляется, возможно, самой сильной за последние 500 лет. Окончательные данные в конце сезона могут подтвердить эту предварительную оценку.

Страны Европы, которые нынешним летом страдают от природных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили рекорд разрушений от пожаров: огнем опустошены 662,8 тыс. га.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств - Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Обмеление рек в Европе

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Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жары
США
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