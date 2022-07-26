Климатолог предупредил москвичей о скором наступлении летней погоды с мая

В России среднегодовая температура повышается более чем в два раза быстрее глобальной

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Среднегодовая температура воздуха в России в ближайшие 30 лет увеличится еще на 1-2 градуса, погода в Москве в мае станет похожей на июньскую, предупредил на круглом столе об изменении климата заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Глобальная температура воздуха за 100 лет выросла на 1,2 градуса, для России изменения выше, теплеет более чем в два раза быстрее. В последующие 30 лет нам стоит ожидать увеличения среднегодовой температуры еще дополнительно на 1-2 градуса, это очень много и заметно", - сказал он.

По его данным, с 1970-х годов в России уже потеплело на 1,5 градуса, "это очень значимое изменение", а за последние сорок лет в Москве температура в июне стала такой же, как среднемесячная в июле 40 лет назад. В обозримом будущем май в столичном регионе по температуре станет приближаться к концу июня, добавил ученый.

Из-за глобального изменения климата "интенсифицируется гидрологический цикл, возникает большая водоемкость атмосферы, становится больше пара, изменяются температурные градиенты, все это меняет циркуляцию атмосферы и приводит к таким аномальным явлениям, как мы видим сейчас", продолжил он.

"Больше блокирующих антициклонов летом - это чистое небо, много солнечной энергии, происходит разогрев почвы, ее высыхание, и при приходе холодных воздушных масс возникают торнадо, шквалы, ливневые осадки, что мы сейчас наблюдаем все севернее и севернее, то есть Московском регионе, хотя раньше такая погода была характера для южных регионов", - уточнил Семенов.

Участники круглого стола также отметили, что для Москвы во временной перспективе на фоне изменений климата под антропогенным воздействием также не исключается возможность повышения температуры воздуха летом до 40 градусов, как это происходит этим летом в Европе.