Генпрокурором Армении впервые стала женщина
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новый генпрокурор Армении 36-летняя Анна Вардапетян в четверг принесла присягу перед депутатами на заседании парламента республики, передает корреспондент "Интерфакса".
Вардапетян, занимавшую должность советника премьера Армении по правовым вопросам, парламент избрал генпрокурором 29 июня. Шестилетний срок полномочий действующего генпрокурора Артура Давтяна истек 15 сентября.
Это первый случай, когда женщина возглавит Генпрокуратуру страны. Ранее Вардапетян не работала в надзорном ведомстве.