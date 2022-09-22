Макрон призвал ускорить реализацию проектов в атомной и возобновляемой энергетике

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости более быстрой реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии и атомной энергии.

"Другим странам удается создавать ветряные электростанции за пять или шесть лет, так что нам нужно двигаться в два раза быстрее", - сказал Макрон во время посещения морского парка ветрогенераторов близ Сен-Назера, строительство которого заняло, как отмечают французские СМИ, около 10 лет.

"Если мы будем двигаться медленнее, чем наши соседи, то у нас будут проблемы", - указал он.

Макрон напомнил, что к 2050 году планируется создать около 50 подобных парков ветрогенераторов во Франции.

При этом, по его словам, необходимо также ускорять реализацию проектов в сфере мирного атома.

Ожидается, что на следующей неделе на заседании кабинета министров Франции будет представлен законопроект, касающийся проектов в сфере возобновляемых источников электроэнергии, отмечает газета Le Figaro.