Суд отклонил жалобы жителей Нарвы против переноса памятников советским воинам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Административный суд Таллина отклонил четыре жалобы от 33 жителей Нарвы, которые опротестовали перенос памятников красноармейцам, погибшем во Вторую мировую войну, в том числе танк Т-34.

Суд решил, что жалобы "должны быть возвращены без рассмотрения в связи с отсутствием права на обжалование".

Истцы в жалобах указали, что действия Департамента полиции и пограничной охраны (ДПП) нарушили основные права заявителей как преемников красноармейцев, унизили их достоинство, нарушили право оставаться верными своим мнениям и убеждениям, а также нарушили принцип человеческого достоинства в целом.

По мнению заявителей, памятники имеют большое историческое значение и ценность для заявителей и других жителей города Нарвы, а их демонтаж демонстрирует неуважение властей к воевавшим во Второй мировой войне.

Однако суд счел, что право на обжалование имеет только лицо, затронутое оспариваемым административным актом или действием, или в отношении которого этот акт или действие могут привести к каким-либо вредным последствиям.

По мнению суда, решение и действия ДПП в данном случае по изъятию мемориальных досок, мемориалов и памятников из публичного пространства не могут нарушать субъективные права заявителей.

Суд констатировал, что законодательство не дает заявителям права обращаться в суд в интересах общества, в том числе от имени других жителей города Нарвы или в интересах их предков.

Правительство Эстонии 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства все от 200 до 400 советских памятников, в том числе и танк Т-34, установленный в приграничном с Россией городе Нарва и где подавляющее население составляют русскоговорящие жители. Они выступали против демонтажа монумента и переноса его в Таллин в Военный музей, как рекомендовала специально созданная правительством комиссия по монументам советской эпохи, чья работа и состав которой были засекречены.

16 августа по распоряжению правительства Эстонии в Нарве и ближайших окрестностях были демонтированы и пемещены шесть монументов с советской военной символикой, в том числе памятник "Танк Т-34", установленный в месте, где была в 1944 году прорвана оборона гитлеровских войск.

11 сентября на российской стороне в Ивангороде на границе с Эстонией на въезде в Россию была установлена копия танка Т-34.