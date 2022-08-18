Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Нарва может подать в суд на правительство Эстонии из-за переноса памятника танку Т-34

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков сообщил, что местное самоуправление оставляет за собой право обратиться в эстонский суд за защитой конституционных прав жителей в связи с переносом памятника "Танк Т-34".

"Мы прекрасно понимаем и разделяем опасения по поводу событий на Украине, не хотим войны и не поддерживаем ее. К сожалению, несправедливо произвольно привязывать памятники, символизирующие смерть и страдания людей во Второй мировой войне, к упомянутым событиям. Поэтому местное самоуправление оставляет за собой право обратиться в суд Эстонской Республики за защитой конституционных прав своих жителей", - говорится в письме главы горсобрания, направленном премьер-министру.

Жаворонков считает, что решение правительства о демонтаже установленных на территории Нарвы советских военных памятников было незаконным. "Действия правительства, которое самовольно толкует закон и необоснованно принуждает к сносу памятников, игнорируя мнение своих лояльных жителей, неприемлемы", - подчеркнул Жаворонков.

Он также отметил, что решение премьер-министра Каи Каллас и правительства нарушило конституционные права и свободы граждан страны, в том числе право на частную собственность, свободу мнений и убеждений, свободу слова.

Он попросил предоставить горсобранию все решения правительства о демонтаже мемориалов советской эпохи, правовое обоснование этих решений, экспертные оценки, позволившие принять такое решение, а также полный список всех памятников - как уже демонтированных, так и еще подлежащих демонтажу на административной территории Нарвы.

4 августа правительство Эстонии приняло решение убрать из публичного пространства от 200 до 400 советских памятников, в том числе и танк Т-34, установленный в приграничном с Россией городе Нарва и где подавляющее население составляют русскоговорящие жители. Они выступали против демонтажа монумента и переноса его в Таллин в Военный музей, как рекомендовала специально созданная правительством комиссия по монументам советской эпохи, чья работа и состав которой были засекречены.

16 августа по распоряжению правительства Эстонии в Нарве и ее ближайших окрестностях были все же демонтированы и перенесены шесть монументов с советской военной символикой, в том числе Т-34, установленный в месте, где в 1944 году была прорвана оборона гитлеровских войск.

Нарва Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным свой визит во Львов

Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным свой визит во Львов

Уровень воды в Рейне поднимется в выходные

Уровень воды в Рейне поднимется в выходные

Отстыковку грузовика Cargo Dragon от МКС перенесли на 19 августа

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

В Финляндии проверят данные о возможном нарушении самолетами РФ воздушной границы

Движение поездов в Британии почти остановилось из-за забастовки железнодорожников

В Финляндии разгорелся скандал вокруг участия премьера Санны Марин в вечеринке с алкоголем

В Финляндии разгорелся скандал вокруг участия премьера Санны Марин в вечеринке с алкоголем

Резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом зафиксирован с начала СВО

Резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом зафиксирован с начала СВО
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что Украина при участии США планирует вызвать аварию на ЗАЭС

Приостановлено движение фур через российско-эстонскую границу в Ленобласти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });