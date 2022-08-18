Нарва может подать в суд на правительство Эстонии из-за переноса памятника танку Т-34

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков сообщил, что местное самоуправление оставляет за собой право обратиться в эстонский суд за защитой конституционных прав жителей в связи с переносом памятника "Танк Т-34".

"Мы прекрасно понимаем и разделяем опасения по поводу событий на Украине, не хотим войны и не поддерживаем ее. К сожалению, несправедливо произвольно привязывать памятники, символизирующие смерть и страдания людей во Второй мировой войне, к упомянутым событиям. Поэтому местное самоуправление оставляет за собой право обратиться в суд Эстонской Республики за защитой конституционных прав своих жителей", - говорится в письме главы горсобрания, направленном премьер-министру.

Жаворонков считает, что решение правительства о демонтаже установленных на территории Нарвы советских военных памятников было незаконным. "Действия правительства, которое самовольно толкует закон и необоснованно принуждает к сносу памятников, игнорируя мнение своих лояльных жителей, неприемлемы", - подчеркнул Жаворонков.

Он также отметил, что решение премьер-министра Каи Каллас и правительства нарушило конституционные права и свободы граждан страны, в том числе право на частную собственность, свободу мнений и убеждений, свободу слова.

Он попросил предоставить горсобранию все решения правительства о демонтаже мемориалов советской эпохи, правовое обоснование этих решений, экспертные оценки, позволившие принять такое решение, а также полный список всех памятников - как уже демонтированных, так и еще подлежащих демонтажу на административной территории Нарвы.

4 августа правительство Эстонии приняло решение убрать из публичного пространства от 200 до 400 советских памятников, в том числе и танк Т-34, установленный в приграничном с Россией городе Нарва и где подавляющее население составляют русскоговорящие жители. Они выступали против демонтажа монумента и переноса его в Таллин в Военный музей, как рекомендовала специально созданная правительством комиссия по монументам советской эпохи, чья работа и состав которой были засекречены.

16 августа по распоряжению правительства Эстонии в Нарве и ее ближайших окрестностях были все же демонтированы и перенесены шесть монументов с советской военной символикой, в том числе Т-34, установленный в месте, где в 1944 году была прорвана оборона гитлеровских войск.