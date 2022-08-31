В Ивангороде установят копию демонтированного в Эстонии памятника танку Т-34

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В российском городе Ивангород на границе с Эстонией 11 сентября установят танк Т-34. Он будет точной копией памятника, который 16 августа по распоряжению правительства Эстонии перенесли из приграничной Нарвы в военный музей в Виймси.

Об этом заявил глава муниципального образования Виктор Карпенко.

"Он будет один в один. Такой же цвет, такой же постамент. Абсолютно ничем отличаться не будет", - заявил Карпенко в интервью порталу телерадиовещания Эстонии ERR.

По словам Карпенко, памятник-танк установят при въезде в Россию.

"Сразу же при выезде из пункта пропуска. Будет стоять с правой стороны. На самом высоком месте. Постамент будет два метра высотой, - сказал глава города. - На этом месте мы еще в 2007 году мы планировали установить "Бронзового солдата", который также был снесен эстонскими властями. Но, к сожалению, ни "Бронзового солдата", ни танка Эстония нам не передала, поэтому приняли решение установить копию".

Танк, который планируют установить в Ивангороде, в рабочем состоянии. Он, по словам Карпенко, сможет своим ходом заехать на постамент.

Глава города ожидает 11 сентября многочисленных гостей из Нарвы. "Они крайне негативно отнеслись к тем событиям, которые произошли, когда снесли памятник. Негативно отнеслись к действиям эстонских властей. Мы это знаем прекрасно. Многие жители Нарвы очень сожалеют, что нарушена память о погибших в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Карпенко.

Демонтаж

16 августа по распоряжению правительства Эстонии советский памятник-танк, установленный в месте, где советские войска прорвали оборону гитлеровских войск, демонтировали и перевезли в военный музей.

Правительство Эстонии на заседании 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства все от 200 до 400 советских памятников, в том числе и танк Т-34, установленный в приграничном с Россией городе Нарва, где подавляющее население составляют русскоговорящие жители.