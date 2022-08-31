Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Ивангороде установят копию демонтированного в Эстонии памятника танку Т-34

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В российском городе Ивангород на границе с Эстонией 11 сентября установят танк Т-34. Он будет точной копией памятника, который 16 августа по распоряжению правительства Эстонии перенесли из приграничной Нарвы в военный музей в Виймси.

Об этом заявил глава муниципального образования Виктор Карпенко.

"Он будет один в один. Такой же цвет, такой же постамент. Абсолютно ничем отличаться не будет", - заявил Карпенко в интервью порталу телерадиовещания Эстонии ERR.

По словам Карпенко, памятник-танк установят при въезде в Россию.

"Сразу же при выезде из пункта пропуска. Будет стоять с правой стороны. На самом высоком месте. Постамент будет два метра высотой, - сказал глава города. - На этом месте мы еще в 2007 году мы планировали установить "Бронзового солдата", который также был снесен эстонскими властями. Но, к сожалению, ни "Бронзового солдата", ни танка Эстония нам не передала, поэтому приняли решение установить копию".

Танк, который планируют установить в Ивангороде, в рабочем состоянии. Он, по словам Карпенко, сможет своим ходом заехать на постамент.

Глава города ожидает 11 сентября многочисленных гостей из Нарвы. "Они крайне негативно отнеслись к тем событиям, которые произошли, когда снесли памятник. Негативно отнеслись к действиям эстонских властей. Мы это знаем прекрасно. Многие жители Нарвы очень сожалеют, что нарушена память о погибших в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Карпенко.

Демонтаж

16 августа по распоряжению правительства Эстонии советский памятник-танк, установленный в месте, где советские войска прорвали оборону гитлеровских войск, демонтировали и перевезли в военный музей.

Правительство Эстонии на заседании 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства все от 200 до 400 советских памятников, в том числе и танк Т-34, установленный в приграничном с Россией городе Нарва, где подавляющее население составляют русскоговорящие жители.

Эстония Нарва Ивангород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ за семь месяцев в 1,1%

ЦБ предписал учитывать цены аналогов запчастей для оценки стоимости ремонта в ОСАГО

ЦБ предписал учитывать цены аналогов запчастей для оценки стоимости ремонта в ОСАГО

Что произошло за день: среда, 31 августа

Росстат сообщил о снижении зарплат в реальном выражении в июне на 3,2%

Росстат сообщил о снижении зарплат в реальном выражении в июне на 3,2%

Росстат сообщил о сокращении ВВП в I полугодии на 0,4%

В АТОР не исключили прекращения выдачи россиянам многократных шенгенских виз

Вузы РФ начнут учебный год в очном формате

Вузы РФ начнут учебный год в очном формате

Похороны Горбачева пройдут в субботу

Прощание с Горбачевым запланировано на субботу

Прощание с Горбачевым запланировано на субботу

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });