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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Детали демонтированных в Нарве советских памятников перейдут в собственность Эстонии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило передать в собственность государства детали, которые останутся при демонтаже советских военных памятников в городах Нарва и Нарвы-Йыэсуу, в том числе памятник танку Т-34.

"Правительство согласилось с предложением Департамента полиции и погранохраны перевести детали убранных 16 августа из Нарвы монументов с советской военной символикой в собственность государства, и назначило распорядителем имущества министерство обороны, которое передаст детали монументов в Военный музей", - сообщило во вторник правительство республики.

В разряд музейного имущества, помимо памятника танку T-34, перейдут: красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка; металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника "Три штыка"; красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и Бастионом Виктория; а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса теэ в Нарва-Йыэсуу.

Утром 16 августа правительство решило убрать из публичного пространства Нарвы военные монументы советского времени. В первой половине дня шесть монументов было убрано. Памятная табличка на братской могиле погибших в войну, расположенной между рекой Нарва и Бастионом Виктория, заменена на нейтральную.

Ранее правительство приняло принципиальное решение убрать советские военные монументы из публичного пространства к концу года.

В то же время в преимущественно русскоговорящем городе Нарва считают это решение правительства незаконным, а глава городского собрания Владимир Жаворонков в письме премьер-министру Кае Каллас сообщил, что "местное самоуправление оставляет за собой право обратиться в суд Эстонской Республики за защитой конституционных прав своих жителей".

Он также отметил, что решение Каллас и правительства нарушило конституционные права и свободы граждан страны, в том числе право на частную собственность, свободу мнений и убеждений, свободу слова и другие.

Эстония Нарва
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