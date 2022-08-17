Курский губернатор предложил перенести в регион демонтированный в Эстонии танк-памятник

Рабочие демонтируют танк-памятник Т-34 в городе Нарва Фото: AР/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о готовности региона взять на себя расходы по переносу памятника советским танкистам Т-34, который ранее был демонтирован в городе Нарва по распоряжению правительства Эстонии.

"Мы готовы забрать легендарную "тридцать четверку" с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почетное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги. Расходы на перевозку танка возьмем на себя", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Как пояснил губернатор, таким образом он решил поддержать инициативную группу жителей Курской области, которая запустила в интернете голосование за петицию о переносе демонтированного Т-34 в регион.

По его словам, взамен советского памятника Курская область готова предложить Эстонии в качестве компенсации какие-либо товары и продукты курского производства.

По распоряжению правительства Эстонии во вторник, 16 августа, в городе Нарва и его ближайших окрестностях были перенесены шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34.

Посольство Российской Федерации в Таллине осудило перенос памятников, отметив, что эстонские власти "продолжили свою позорную войну с исторической правдой, демонтировав в городе Нарве ряд памятников, включая "Танк Т-34", символизирующих Победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны".