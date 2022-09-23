Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Лидеры стран G7 заявили о готовности вводить новые санкции против РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 напомнили в пятницу, что не будут признавать результаты референдумов, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, и предупредили о готовности ввести новые санкции в отношении России.

"Мы никогда не признаем эти референдумы", - говорится в заявлении лидеров стран G7.

"Мы готовы вводить дальнейшие экономические меры в отношении России, а также – против физических и юридических лиц в этой стране и за ее пределами", - заявили в G7.

G7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США лишились нефтяной подушки безопасности

США лишились нефтяной подушки безопасности

Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций

Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций

Что произошло за день: пятница, 23 сентября

Вучич надеется, что Сербии не придется вводить санкции против РФ

Brent подешевела почти на 5% до $86 за баррель

В Эстонии отчитались о готовности стран Балтии к возможному отключению РФ электричества

В Эстонии отчитались о готовности стран Балтии к возможному отключению РФ электричества

Евро обновил минимум с 2002 года в паре с долларом, фунт – минимум за 37 лет

Военная операция на Украине

Кремль будет считать атаками на Россию попытки Киева вернуть Донбасс после его вступления в РФ

Лукашенко исключил проведение мобилизации в Белоруссии

Лукашенко исключил проведение мобилизации в Белоруссии

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });