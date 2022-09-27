ВГА в Херсонской области после референдума планируют реорганизовать в обладминистрацию

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - После утверждения результатов референдума о вхождении Херсонской области в состав России созданная сейчас в регионе военно-гражданская администрация (ВГА) будет реорганизована в областную администрацию, сообщил во вторник на пресс-конференции глава ВГА Владимир Сальдо.

"ВГА будет трансформирована в ОГА - областную государственную администрацию. Как только пройдут все юридические процессы утверждения результатов референдума, после этого будет областная государственная администрация", - сказал он.

Сальдо добавил, что должность главы ВГА, которую он занимает, в дальнейшем будет называться "губернатор". "Это будет, скорее всего, губернатор области. Будет правительство, которое будет заниматься исполнительными функциями. В принципе, такая модель организации власти свойственна большей части регионов России, мы будем точно так же работать", - отметил Сальдо.

КПП и граница

Он также сообщил, что контрольно-пропускные пункты на границе между Херсонской областью и Крымом будут сохранены после подведения итогов референдума. "С Крымом ситуация, связанная с погранконтролем, очевидно, пока будет сохраняться. Потому что есть большая вероятность того, что диверсионных групп будет больше и их надо задерживать. То есть это такой мощный блокпост", - сказал он.

Сальдо добавил при этом, что контролировать границу Херсонской области и неподконтрольных РФ регионов Украины в ближайшее время будут военные. "Пока это линия разграничения, где стоит армия. И давайте оставим это право (контролировать границу - ИФ) за военными", - добавил Сальдо.

Мобилизации не будет

Он также заявил, что в случае присоединения Херсонской области к РФ по результатам референдума, жители региона не будут призываться в российскую армию.

"Все, кто получил (российские - ИФ) паспорта сейчас, они не будут являться военнообязанными. И мобилизации как таковой, то есть призыва, не будет. Но те, кто хочет, конечно, смогут принять участие в спецоперации. Мы создаем добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкомат, брать повестку, чтобы зачисляться в Вооруженные силы РФ. Рановато ещё. Будут работать добровольческие батальоны", - сказал он.

Сальдо также сообщил, что вопрос с его поездкой в Москву после объявления результатов референдума о самоопределении региона "уже организован". "В ближайшие дни вы все увидите", - пообещал он журналистам.

Референдум о вхождении в состав РФ проходит пять дней. С 23 по 26 сентября жители могли проголосовать вне спецпомещений, утром 27 сентября в населенных пунктах открылись стационарные участки для голосования.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.