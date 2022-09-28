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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Путина попросили рассмотреть вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился в среду к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав России.

"Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации" - говорится в обращении Сальдо в среду.

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Накануне в Херсонской области завершилось голосование на референдуме о вхождении региона в состав РФ на правах субъекта, по итогам которого 87,05% избирателей высказались за данное решение.

По данным избиркома, в референдуме в Херсонской области приняли участие 571 0001 человек, что составляет 76,86% от списочного состава избирателей.

Члены комиссии единогласно проголосовали за признание референдума состоявшимся и утвердили результаты голосования.

Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ проходил пять дней. С 23 по 26 сентября жители региона могли проголосовать на придомовых и выездных участках, 27 сентября с 8:00 до 16:00 голосование проходило на стационарных участках.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Владимир Путин Херсонская область Владимир Сальдо
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