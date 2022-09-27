Дания направила корабли в район утечек газа с "Северных потоков" на Балтике

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Датские эсминец Absalon и корабль контроля за загрязнением окружающей среды Gunnar Thorson направлены во вторник в район утечек из газопроводов "Северный поток" на Балтике, сообщили Вооруженные силы королевства.

В операции также задействованы вертолеты.

В понедельник вечером в район происшествия, в котором введены запреты для мореплавания и полетов, прибыл датский патрульный корабль Rota.

По сообщению датских Вооруженных сил, первоначально следы утечки были зафиксированы истребителями F-16 королевских ВВС.

Шведский национальный центр сейсмологии сообщил, что накануне были зафиксированы взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". "Нет сомнений, что были взрывы", - сказал эксперт центра Бьорна Лунда.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Тем временем стало известно, что 23 сентября из Балтийского моря вышла амфибийно-десантная группа ВМС США в составе больших десантных кораблей USS Kearsarge, USS Arlington и USS Gunston Hall. На них размещен экспедиционный батальон морской пехоты численностью до 2,4 тыс. военнослужащих, а также подразделение спецназа.