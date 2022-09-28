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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Гражданам стран ЕС могут запретить занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

Гражданам стран ЕС могут запретить занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает предложение Германии, подразумевающее введение запрета для граждан стран ЕС на работу на руководящих должностях в российских государственных компаниях, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство отмечает, что для одобрения этой меры за нее должны выступить все страны-члены ЕС.

В частности, отмечает Bloomberg, данный запрет в случае вступления в силу коснется бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который является председателем комитета акционеров Nord Stream AG.

ЕС Германия
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