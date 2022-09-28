Жители Херсонской области, получившие паспорта РФ, не попадают под частичную мобилизацию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава военно-гражданской администрации Херсонской региона Владимир Сальдо опроверг слухи об обязательной мобилизации жителей региона, получивших российские паспорта.

"Никакие жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы. Но у них - исключительно при собственном желании - будет возможность вступить в состав добровольческих батальонов", - написал Сальдо в официальном телеграм-канале администрации области.

"Мобилизации как таковой, то есть привлечения, не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации", - добавил он.

В июне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов назвал провокацией распространяемую в соцсетях информацию о мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.