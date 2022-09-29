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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Путин заявил о росте рисков дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона растут, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаем то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ", - сказал Путин в ходе встречи с главами делегаций Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

"Конечно, это все результат развала Советского Союза. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил он.

Путин добавил, что разведывательные службы стран СНГ "находятся на острие, на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами".

"Перед вами стоят во многом схожие задачи - обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу развития интеграционных связей", - сказал президент РФ.

По его мнению, в решении этих задач большую роль играет взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности.

Владимир Путин
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