Баку предложил Еревану провести заседание комиссии по делимитации границы уже в октябре

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Женеве в воскресенье предложил провести третье заседание двусторонней комиссии по делимитации границы в октябре 2022 года, а не в ноябре, как планировалось первоначально, сообщили "Интерфаксу" сообщили в МИД Азербайджана.

"Байрамов на встрече подчеркнул, что в постконфликтный период важно сосредоточить усилия на урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и подписании мирного договора. Учитывая напряженность на неделимитированной границе, Азербайджаном также было предложено провести очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации не в ноябре, как было согласовано ранее, а в октябре текущего года", - сообщили в МИДе.

Согласно договоренностям, заседание комиссии должно пройти в Брюсселе.

Глава МИД на встрече подчеркнул необходимость полного вывода Вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, открытия в кратчайшие сроки транспортно-коммуникационных линий на основе предварительных договоренностей, достижения прогресса в работе по делимитации.

Он вновь подтвердил готовность Баку подписать мирный договор.

"Министрами условлено продолжить обсуждения в этом направлении", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.