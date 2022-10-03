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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Ураган "Орлин" добрался до западного побережье Мексики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Орлин" в понедельник достиг западного побережья Мексики, сообщают в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC).

По данным NHC, максимальная скорость порывов ветра составляет 120 км/ч, что соответствует первой категории ураганов по шкале Саффира-Симпсона.

"Орлин" обрушился на побережье Мексики в районе популярного среди туристов города Масатлан, где отменили занятия в школах, закрыли порты и создали пункты для временного размещения пострадавших. Пока данных об ущербе или жертвах не поступало.

"Орлин", как ожидается, принесет обильные осадки в ряд районов юго-западной Мексики, такая ситуация будет сохраняться до вторника", - говорится в сообщении NHC.

Согласно прогнозу, "Орлин" будет двигаться на северо-восток и постепенно ослабеет до тропического шторма. В минувшее воскресенье урагану была присвоена четвертая категория мощности, максимальная скорость порывов ветра достигала 215 км/ч.

Мексика
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