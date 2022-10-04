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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Продажи BYD в сентябре достигли рекорда, впервые превысив 200 тыс. электромобилей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае, в сентябре зафиксировала рекордные продажи по итогам седьмого месяца подряд, при этом они впервые превысили отметку в 200 тысяч.

При этом по итогам третьего квартала китайская компания обошла по продажам американскую Tesla.

BYD в прошлом месяце реализовала 201 259 машин, что в 2,8 раза (на 183%) превышает показатель сентября 2021 года. Об этом говорится в документах, направленных компанией на Гонконгскую фондовую биржу. Из них свыше 7,7 тыс. были отправлены на экспорт.

В январе-августе продажи компании составили 1,17 млн, что в 3,6 раза (на 255%) больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В третьем квартале показатель составил около 534,2 тыс. автомобилей по сравнению с 343,83 тыс. у Tesla, отмечает DigiTimes Asia.

BYD Китай
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