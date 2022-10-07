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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Путин призвал страны СНГ выработать меры обеспечения безопасности из-за возникающих конфликтов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что государствам СНГ необходимо выработать меры по обеспечению безопасности в связи с возникающими конфликтами между странами постсоветского пространства, в том числе событиями на Украине.

"В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества, ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств СНГ, проходящей в Санкт-Петербурге.

Он заметил, что важно обмениваться мнениями и о продвижении сотрудничества стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

Владимир Путин
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