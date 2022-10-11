Путин и Эрдоган проведут встречу в Астане в четверг

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Астане в четверг, среди тем - Украина, а также двусторонние отношения Москвы и Анкары, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, определённость появилась. Действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Темы понятные, это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", - отметил он.