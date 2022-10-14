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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт "Мир"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Киргизский банк "Компаньон" с 4 октября приостановил обслуживание российских платежных карт "Мир" "в связи с решением процессингового центра, сообщает сайт банка.

Другие киргизские банки не сообщали о приостановке обслуживания карт "Мир".

"Компаньон" был зарегистрирован Нацбанком Киргизии в 2004 году как микрокредитная организация. В 2016 году "Компаньон" получил банковскую лицензию. В Киргизии функционируют 18 филиалов и 100 сберкасс банка.

По итогам первого квартала прошлого года объем его активов составлял 10,837 млрд киргизских сомов (около $130 млн по текущему курсу).

15 сентября OFAC Минфина США предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках.

После этого банки Турции и ряда других стран, которые до этого принимали карты "Мир", начали отказываться работать с российской платежной системой.

OFAC США Минфин НСПК Мир Киргизия Компаньон
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