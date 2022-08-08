В Германии социал-демократы не стали исключать Шредера из партии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Социально-демократической партии ФРГ приняли решение не исключать из своих рядов экс-канцлера Герхарда Шредера, сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Герхард Шредер не нарушал правила нашей партии: нарушений в его случае не выявлено", - заявили в рассматривавшем данный вопрос региональном подразделении партии в Ганновере.

Изначально некоторые однопартийцы Шредера призывали принять против него меры, так как были недовольны его тесными связями с Россией.

В ганноверском подразделении отметили, что было бы желательно, чтобы Шредер занял более жесткую позицию по России. В то же время, там констатировали: "Специальная комиссия считает, что все вопросы о дружбе человека – это его личное дело".

Против вынесенного решения можно подать апелляцию. На это отводится месяц.

В середине июля сообщалось, что члены Социально-демократической партии ФРГ официально начали обсуждение возможности исключения Шредера из своих рядов.

Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 года по 2005 год.