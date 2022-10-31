Лавров заявил, что РФ ждет рекордов по объемам двусторонней торговли с Китаем

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия ожидает рекордных показателей объемов двусторонней торговли с Китаем по итогам 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В прошлом году объем двусторонней торговли достиг исторического максимума, превысив 140 млрд долларов. По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей", - сказал Лавров в видеообращении к участникам конференции "Роль народной дипломатии в становлении, восстановлении и развитии российско-китайских отношений".

Он отметил, что достигнутые с Китаем договоренности в инвестиционной, промышленной, транспортной и других сферах реализуются планомерно, "укрепляется стратегическое партнерство в энергетике".