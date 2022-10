США заподозрили производителя беспилотных грузовиков TuSimple в передаче технологий Китаю

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель беспилотных грузовиков TuSimple Holdings Inc оказался в центре федерального расследования по подозрению в передаче технологий китайскому стартапу Hydron Inc и его финансировании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Федеральное бюро расследований (ФБР), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) анализируют связи TuSimple с Hydron. Последняя разрабатывает беспилотные грузовики на водородном топливе.

Следователи из ФБР и SEC проверяют, нарушили ли топ-менеджеры TuSimple, в особенности глава компании Сяоди Хоу, фидуциарные обязанности и законы в сфере безопасности, не раскрыв надлежащую информацию о связях с китайским стартапом, отмечают источники. Кроме того, контролирующие органы проверяют возможность передачи американской компанией интеллектуальной собственности, разработанной в США. Следователи также устанавливают, могли ли эти действия привести к обману инвесторов TuSimple.

Hydron была создана в 2021 году, ее основатель, Мо Чэнь, также является сооснователем TuSimple. Согласно публичным документам, он зарегистрировал Hydron в Китае, Гонконге и американском штате Делавэр. По словам источников WSJ, операции компании преимущественно сосредоточены в Китае, ее поддерживают китайские инвесторы.

Совет директоров TuSimple в июле нынешнего года начал собственное расследование, касающееся связей с Hydron, включая потенциальное финансирование и передачу технологий без уведомления регуляторов.

Следователи также проверяют причастность Сяоди Хоу к передаче технологий и возможность того, что он получал за это денежное вознаграждение.

TuSimple начала работу в Китае и Калифорнии в 2015 году, а затем в Техасе и Аризоне. В апреле 2021 года компания провела первичное размещение акций на сумму $1,35 млрд.

В число инвесторов TuSimple в Китае входят CDH Investments, одна из крупнейших компаний в сфере альтернативных инвестиций в стране, и онлайн-медиаконгломерат Sina Corp.. Кроме того, компания получала финансирование от Traton Group, "дочки" германского автомобильного концерна Volkswagen AG, и подразделения в сфере венчурных инвестиций американской логистической компании United Parcel Service Inc. Также TuSimple получила кредит в США в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program.