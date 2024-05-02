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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России

Песков не ждет последствий новых санкций США для международного сотрудничества России
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Новые антироссийские санкции США, которые затронули ряд компаний из третьих стран, не повлияют на развитие отношений России и этих государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал санкции, которые коснулись компаний из Азербайджана, Индии, Китая, Словакии и Турции.

"США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны. Страдают компании, но это неспособно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами", - сказал Песков.

По его словам, эти страны сохраняют свой суверенитет и заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Россией.

"Мы рассчитываем дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Азербайджан Индия Турция Китай Словакия
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