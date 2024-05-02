В Англии начались местные выборы, где консерваторы могут лишиться значительной поддержки

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Англии во вторник открылись избирательные участки для голосования на местных выборах, сообщает в четверг The Guardian.

На выборах избирают членов 107 советов, образующих местные администрации. Всего в Англии кандидаты от различных партий претендуют на 2,6 тыс. мест.

По оценкам экспертов, правящие консерваторы могут потерять 500 мест в местных советах - примерно половину из тех, которые партия занимает на данный момент.

Британский премьер Риши Сунак призвал жителей Англии голосовать за представителей Консервативной партии.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что выборы - это "шанс проголосовать за изменение и вынести вердикт о 14 годах упадка".

"Голосование за лейбористов - это план по возвращению нашей экономики к интересам трудящихся и восстановлению чувства долга в нашей политике", - добавил Стармер.

По результатам выборов также определят новых мэров ряда городов Англии, включая Лондон, и 37 комиссаров по полицейским и криминальным делам в Англии и Уэльсе.

Мэр Лондона Садик Хан, кандидат от Лейбористской партии, баллотируется на третий срок. По данным YouGov, по популярности среди жителей Англии он опережает кандидата от консерваторов Сьюзен Холл на 22%.

По мнению экспертов, если Консервативная партия "потеряет" ряд руководящих позиций, то "Сунак может столкнуться с вызовом" его власти.

Ожидается, что первые результаты появятся к утру пятницы. Общие итоги огласят не позднее воскресенья.

Местные выборы в Англии проводятся ежегодно в первый четверг мая. В Шотландии и Северной Ирландии подобные выборы не проводятся. В Уэльсе не организовывают выборы в местные советы, однако избирают комиссаров по полицейским и криминальным делам.