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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Участники арабского саммита заявили о нейтралитете по конфликту на Украине

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры арабских стран заявили о приверженности принципу нейтралитета в отношении украинского кризиса, говорится в итоговом заявлении саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, распространенном в среду.

"Мы привержены принципу нейтралитета в отношении конфликта на Украине", - цитирует декларацию телеканал "Аль-Джазира".

Первый за три года ежегодный саммит ЛАГ прошел в Алжире 1-2 ноября. Предыдущий саммит проводился в Тунисе в марте 2019 года. Он стал последним перед долгим перерывом из-за пандемии коронавируса.

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