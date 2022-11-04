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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Ракета, которая отправится к Луне в рамках миссии Artemis 1, вывезена на стартовую площадку

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion, которые отправятся к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1") 14 ноября, вывезены на стартовую площадку в Космическом центре имени Кеннеди, сообщает НАСА.

В случае успешного запуска в эту дату миссия корабля к Луне и обратно продлится 25 с половиной дней. Приводнение запланировано на 9 декабря.

В миреNASA откладывает запуск миссии Артемида 1 к Луне до ноябряЧитать подробнее

Возможными резервными датами НАСА называет 16 ноября (в 09:04 мск) и 19 ноября (в 09:45 мск).

Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, однако во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода при заправке первой ступени SLS, из-за чего старт пришлось отменить. Затем старт неоднократно переносился по разным причинам.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Artemis Луна НАСА Orion
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