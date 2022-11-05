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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Иране сообщили об успешном испытании ракеты-носителя

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU -- В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что провели в субботу успешное испытание ракеты-носителя "Гаем-100", сообщает агентство "Тасним".

Речь идет о полностью разработанной и собранной в Иране ракете. По утверждению КСИР, она способна выводить на орбиту спутники весом до 80 кг. Иранские СМИ отмечают, что это - первая иранская трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель. В ходе испытания она провела суборбитальный полет.

Западные страны внимательно отслеживают подобные испытания, так как полагают, что под видом работы над мирной космической программой Иран может осваивать технологии, необходимые военным для создания баллистических ракет.

Иран КСИР
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