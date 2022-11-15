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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

РФ на саммите G20 призвала устранить дискриминационные препятствия на мировых энергорынках

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россия на саммите G20 призвала устранить дискриминационные препятствия на мировых энергетических рынках, предложила запустить честный диалог между поставщиками и потребителями энергии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов, прежде всего, отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось долгие годы со стороны Евросоюза в отношении тех же самых "Северных потоков", - сообщил он журналистам.

"Высказались за то, чтобы "двадцатка" занималась конкретными вопросами - устранение любых дискриминационных и искусственных препятствий с мировых рынков энергоносителей и предложили, наконец, открыть свободный и честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями", - отметил российский министр.

По его словам, российская сторона также "показала возможности РФ в обеспечении стабильности мировых рынков зерна, прежде всего, пшеницы, а также мировых рынков удобрений".

"Показали те препятствия, которые пока еще остаются на этом пути, вопреки достигнутой договоренности в рамках "пакетной" инициативы генерального секретаря о том, что ООН будут заниматься устранением препон на пути экспорта наших удобрений и зерна", - заявил Лавров.

Министр отметил, что Россия, "несмотря на все эти сложности и санкционные ограничения, уже вывезла 10,5 млн тонн зерна, в основном пшеницы - около 8 млн тонн, примерно 60% в Азию и около 40% в африканские страны".

Сергей Лавров МИД РФ
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