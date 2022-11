Суверенный фонд Саудовской Аравии в III кв. значительно увеличил долю в Meta и Alphabet

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund в третьем квартале увеличил долю в Meta Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet Inc., являющейся холдинговой компанией Google.

По состоянию на конец третьего квартала PIF владел около 3,26 млн акций Meta класса А, говорится в регуляторных документах, при этом фонд увеличивал долю в компании второй квартал подряд. В первом квартале ему принадлежало 418 тыс. акций, а к концу второго квартала их количество было увеличено до 2,94 млн.

Фонд повышает долю в компании несмотря на то, что ее акции с начала года рухнули примерно на 66%.

Кроме того, PIF на порядок увеличил долю в Alphabet – до 4,26 млн акций класса А с 213 тыс. акций.

В то же время фонд продал всю свою долю в производителе электромобилей Hyzon Motors в размере более 8 млн акций.

Помимо повышения долей в Meta и Alphabet и продажи своей части бумаг Hyzon Motors фонд не совершил масштабных операций с акциями в третьем квартале, что контрастирует с высокой активностью PIF во втором квартале.

PIF оставил без изменений позиции в таких крупных компаниях, как Amazon.com Inc., Alibaba Group, BlackRock, Microsoft Corp., PayPal Holdings Inc., FedEx Corp., Home Depot Inc., Salesforce Inc., Visa Inc. и Walmart Inc..