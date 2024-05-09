Си Цзиньпину оказали торжественный прием в Венгрии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Председателю КНР Си Цзиньпину оказали в четверг торжественный прием в столице Венгрии Будапеште, куда он прибыл с визитом в рамках европейского турне, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок встретил Си Цзиньпина с воинскими почестями. В ходе торжественной церемонии, которая состоялась в Будайской крепости в Будапеште, собрались венгерские высокопоставленные официальные лица, включая премьер-министра Виктора Орбана. Присутствующие во дворе крепости заслушали национальные гимны двух стран, затем президент Венгрии и лидер КНР прошли по красной дорожке.

Визит Си Цзиньпина в Венгрию продлится два дня, ожидается, что в четверг он проведет переговоры с Орбаном и другими официальными лицами. На повестке переговоров темы инвестиций и совместные проекты в сфере энергетики, инфраструктуры.

Подробности соглашений, которые планируют подписать стороны по итогам визита Си Цзиньпина в Будапешт, не сообщаются, однако, глава администрации Гергей Гуйяш заявил, что в четверг вечером стороны объявят о конкретных договоренностях.

В столице Венгрии в четверг сотни людей собрались в центре города, приветствуя китайскими и венгерскими флагами иностранную делегацию. В некоторых частях города собрались демонстранты, выступающие как в поддержку, как и против КНР, передает агентство.

Лидер КНР прибыл в Китай поздно вечером в среду в рамках европейского турне, в ходе которого также посетил Сербию и Францию.