Фондовые индексы Азии снижаются, за исключением японского

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду на фоне усиления геополитических рисков в мире. Исключением выступает только японский рынок акций.

Днем ранее в польских СМИ появились сообщения о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Министерство обороны РФ опровергло эту информацию, отметив, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

"Азиатские акции в среду находятся в оборонительной позиции, движение цен обусловлено геополитической напряженностью, - полагает Андерсон Алвес из ActivTrades. - Трейдеры ждут дальнейших событий на геополитическом фронте, чтобы определить направление для рискованных активов. Любой сигнал об эскалации может вызвать реакцию на рынках".

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 по Москве повысилось на 0,2%.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индикатора показывают котировки акций производителя продуктов питания Nichirei Corp. (+4,1%), медиакомпании CyberAgent Inc. (+3,2%), производителей металлов Pacific Metals Co. (+3,4%) и Japan Steel Works Ltd. (+3,3%).

Кроме того, растет стоимость таких крупных компаний, как SoftBank Group (+2,6%), Nintendo (+0,7%), Fast Retailing (+0,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 по Москве опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Country Garden Holdings (-16,3%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-8,5%), а также автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,9%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (-4,6%), интернет-ритейлера JD.com Inc. (-4,1%).

Цена бумаг Agile Group Holdings Ltd. рухнула более чем на 22%. Девелопер объявил о намерении продать свои акции в рамках допэмиссии с дисконтом к рыночной цене.

Между тем повышается стоимость пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC (+4,1%), производителя алюминия China Hongqiao Group Ltd. (+2,6%), нефтяной PetroChina (+1,8%).

Цена акций Tencent Music Entertainment Group взлетела более чем на 26%. Компания, владеющая крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым сервисом, в третьем квартале получила скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов аналитиков.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:23 по Москве снизилось на 0,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,3%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

В том числе подешевели акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,3%, Westpac Banking -на 0,5%, National Australia Bank - на 0,6%.

При этом котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 1,2% и 1,6% соответственно.

Кроме того, выросла стоимость энергетических компаний, включая Woodside Energy (+1,4%) и Beach Energy (+0,3%).