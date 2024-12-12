В МИД РФ пообещали помочь россиянам, которые захотят выехать из Сирии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Москва окажет содействие всем россиянам, которые захотят покинуть Сирию, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Кто хочет, конечно, мы поможем выехать. Но это требует договоренности с местными людьми, которые контролируют или должны контролировать вопросы безопасности", - сказал Богданов журналистам в Москве, отвечая на вопрос, окажет ли Россия содействие своим гражданам, которые захотят покинуть Сирию.

В конце минувшей недели вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.