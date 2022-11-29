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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Норвегия усилит защиту подводных кабелей для нефтяной и газовой промышленности

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Норвегия активизирует меры по обеспечению сохранности подводных коммуникационных кабелей и другой информационной инфраструктуры, необходимой для добычи нефти и газа, передает во вторник Bloomberg.

"Норвежское правительство заявило, что подводные коммуникационные кабели – это важная часть информационной инфраструктуры для объектов нефтяной и газовой промышленности, расположенных в море, и новые меры улучшат услуги связи, помогут предотвратить возможные угрозы и реагировать на них", - сообщает агентство.

В Осло отметили, что направят дополнительно $4,3 млн на приобретение оборудования, которое позволит отслеживать угрозы для подводных кабелей и получать сведения об их важнейших участках. Кроме того, власти закупят оборудование, которое будет определять неполадки в работе спутниковых систем, включая GPS, в районе норвежского континентального шельфа.

В сентябре в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

После инцидента правительство Норвегии объявило о повышении уровня обеспечения безопасности морской и наземной нефтегазовой инфраструктуры.

Норвегия
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