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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Еврокомиссия предложила стратегию развития рынка беспилотников

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила во вторник новую стратегию дальнейшего развития европейского рынка беспилотных летательных аппаратов.

"Новая стратегия объясняет, как Европа может осуществлять крупномасштабные коммерческие операции с беспилотниками, предлагая при этом новые возможности в данном секторе", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что "благодаря всеобъемлющей нормативно-правовой базе ЕС беспилотники безопасно летают в небе Европы сотни тысяч часов, например, для обследования инфраструктуры, мониторинга разливов нефти или взятия проб почвы".

В ЕС также успешно развиваются проекты по использованию дронов в медицине, например, для перевозки медицинских образцов между службами здравоохранения.

В Брюсселе объявили, что внедрение в январе 2023 года "единственной в мире европейской системы безопасного управления движением дронов "U-space" заложит основу для расширения видов операций с их помощью.

Но, прежде чем продвигать эти инновационные технологии, Еврокомиссия хочет убедиться, что общество поддерживает такой вид воздушного транспорта, говорится в документе ЕК. Поэтому новая стратегия призывает национальные, региональные и местные муниципалитеты обеспечить соответствие услуг беспилотников потребностям граждан, включая решение таких вопросов, как шум, безопасность и конфиденциальность использования аппаратов.

Стратегия предусматривает, что к 2030 году неотъемлемой частью европейской жизни станут следующие услуги беспилотных летательных аппаратов: чрезвычайные службы, картографирование, визуализация, инспекция и наблюдение гражданскими дронами в рамках действующего законодательства, а также доставка небольших партий срочных грузов, таких как биологические образцы или лекарства.

В перспективе стратегии предусмотрены такие инновационные услуги воздушной мобильности, как аэротакси, обеспечивающие регулярные перевозки пассажиров, первоначально с пилотом на борту, но с конечной целью полной автоматизации операций, сообщается в коммюнике ЕК.

ЕК ЕС
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