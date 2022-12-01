Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc может недополучить $8 млрд выручки в четвертом квартале из-за производственных проблем на крупнейшем в мире заводе по изготовлению iPhone, полагает эксперт Piper Sandler Харш Кумар.

Предприятие тайваньской Foxconn Technology Group в городе Чжэнчжоу столкнулось с чередой трудностей, включая очередные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, а также протесты работников, недовольных жесткими мерами. Эти проблемы ударили по производству iPhone и привели к увеличению сроков поставки.

Власти Чжэнчжоу в среду отменили локдаун, однако потери Apple будут существенными, говорят многочисленные аналитики.

"В конечном итоге мы полагаем, что производство может оказаться примерно на 9 млн штук ниже, тогда как выручка будет меньше на $8 млрд в квартале, который завершится в декабре", - написал аналитик Piper Sandler. На этом фоне эксперт ухудшил свой прогноз выручки Apple в четвертом квартале до $119 млрд с $127,3 млрд.

Тем временем аналитик Wedbush Дэн Ивз считает, что отмена локдауна в Чжэнчжоу - "это хорошие новости на фоне всех кошмаров для Apple, касавшихся производства iPhone". Между тем он отметил, что Apple перенесет срок поставки около 10-15 млн iPhone с четвертого квартала текущего года на первый квартал следующего года.

В то же время оба эксперта сохраняют оптимистичный прогноз в отношении акций Apple.

Бумаги Apple в начале торгов в четверг повышаются на 0,2%. С начала года капитализация компании уменьшилась на 16,6%.