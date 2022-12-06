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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Болтон не исключил своего участия в выборах президента США

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Джон Болтон, занимавший при президенте США Дональде Трампе в 2018-2019 годах пост советника по национальной безопасности, заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года.

"Если нынешние кандидаты в президенты от Республиканской партии не откажутся от Трампа, я готов участвовать в гонке", - написал он в социальной сети.

При этом он прокомментировал недавнее заявление экс-президента, касающееся американской Конституции, заявив: "Когда вы бросаете вызов самой Конституции, это не по-американски".

Трамп в минувшие выходные в своей соцсети Truth Social в очередной раз повторил, что выиграл выборы и обвинил "крупные технологические компании" в сговоре с демократами, которые помешали ему переизбраться на пост президента в 2020 году.

"Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции", - написал он.

Трамп уволил Болтона с поста своего советника по национальной безопасности в сентябре 2019 года. По данным СМИ, главным предметом разногласий между Трампом и Болтоном стала позиция по санкциям против Ирана, на ужесточении которых настаивал советник президента.

Сам Трамп позднее заявил, что Болтон совершил ряд "очень больших ошибок" в политике по отношению к КНДР, Венесуэле и Ираку.

США Джон Болтон
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