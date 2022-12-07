Что произошло за день: среда, 7 декабря

Длительный процесс СВО, подозрения в подготовке переворота в ФРГ и продажа российского бизнеса KFC

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом. Он отметил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла, в этом нет необходимости. Президент РФ также подчеркнул, что дезертирства среди российских военнослужащих в зоне СВО нет, есть только отдельные случаи.

- Россия приостанавливает уплату взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. На долю России приходится 14,29% бюджета организации.

- В ФРГ прошли масштабные рейды в связи с подозрением о подготовке госпереворота. Среди задержанных гражданин РФ. В Кремле обратили внимание на признание Берлина, что речи о причастности РФ к подготовке госпереворота в ФРГ нет.

- Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену. Теперь приговор - 22 года колонии строгого режима - вступил в законную силу и подлежит исполнению.

- ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах. Банк России концептуально поддерживает законопроект о легализации майнинга.

- AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро. Холдинг может получить за продажу как минимум 100 млн евро. Покупателем выступает ООО "Альмира", другие подробности о юрлице не уточняются.

- Задержан мужчина, обстрелявший полицейских в ростовском Новошахтинске. Им оказался 38-летний уроженец другого региона.