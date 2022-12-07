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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Задержан мужчина, обстрелявший полицейских в ростовском Новошахтинске

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Стрелявшего в полицейских задержали в Новошахтинске Ростовской области в среду, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Со своей стороны, в пресс-службе в ГУ МВД России по Ростовской области журналистам сообщили, что задержанным оказался 38-летний уроженец другого региона.

Ранее сообщалось, что во вторник днем неизвестный в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Губернатор Ростовской области сообщал, что раненый полицейский находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник в городе остановили движение общественного транспорта по нескольким маршрутам, а граждан призывали не выходить на улицы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Ростовская область Новошахтинск Василий Голубев МВД РФ
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