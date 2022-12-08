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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотни журналистов и других сотрудников американского издания The New York Times устроили массовую забастовку впервые за 40 лет, сообщают в четверг американские СМИ

Участники забастовки пошли на этот шаг, так как недовольны затянувшимися переговорами между профсоюзом и руководством компании, которые продолжаются с марта 2021 года, когда истек последний контракт между The Times и профсоюзом The New York Times Guild. Стороны пока так и не смогли прийти к консенсусу по целому ряду пунктов, в частности по увеличению зарплаты, удаленной работе и медицинскому обслуживанию.

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Более 1,1 тыс. сотрудников принимают участие в 24-часовой забастовке.

В профсоюзе указали, что сотрудники "в настоящее время официально остановили работу, что стало первым в компании подобным случаем такого масштаба за 40 лет".

"Всегда сложно отказаться от работы, которую ты любишь, но наши участники хотят сделать все возможное, чтобы сделать нашу редакцию лучше для всех", - отметили в The New York Times Guild.

The New York Times - ежедневная американская газета, ее сайт считается одним из самых посещаемых новостных ресурсов в мире.

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