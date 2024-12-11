Китай провел в Дубае встречу на экспертном уровне "пятерки" ядерных держав

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Встреча представителей "пятерки" ядерных держав - США, России, Франции, Великобритании и Франции, прошла ранее в декабре в Дубае, сообщают официальные китайские СМИ.

Представитель МИД КНР Мао Нин пояснила, что встреча состоялась 4 декабря на экспертном уровне. Она была организована по инициативе Пекина, который в настоящее время является координатором консультационного механизма "пятерки".

"Стороны провели откровенное обсуждения политики, касающейся ядерного оружия. Было решено, что такая дискуссия - своевременная, так как позволяет странам лучше понимать позицию друг друга в том, что касается ядерного оружия, избегать недопонимания, неправильных оценок", - проинформировала она.

Со своей стороны, американское издание Newsweek отмечает в среду, что встреча состоялась на фоне того, что страны "пятерки" за последние месяцы "проводили инициативы, имеющие отношения к ядерным арсеналам".