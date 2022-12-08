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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Китай и Саудовская Аравия подписали 34 инвестсоглашения в различных секторах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Компании Китая и Саудовской Аравии подписали 34 инвестиционных соглашения в различных секторах экономики в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд, передает агентство Saudi Press Agency (SPA).

Соглашения предусматривают совместные инвестиции в такие сектора, как "зеленая" энергетика, информационные технологии, транспорт и логистика, медицина, строительство и недвижимость.

Среди прочего стороны договорились развивать проекты по производству водородного топлива и солнечной энергетики в Саудовской Аравии. В частности, речь может идти о водородном заводе в строящемся городе Неом на побережье Красного моря, отмечает Bloomberg.

Кроме того, среди саудовско-китайских соглашений числятся также меморандум с Huawei о развитии технологий облачных вычислений и строительстве комплекса высокоскоростного интернета в Саудовской Аравии, а также договоренность между министерством инвестиций Саудовской Аравии и Shandong Innovation Group о строительстве алюминиевого завода на территории королевства.

Саудовская Аравия Китай Си Цзиньпин Неом Huawei Shandong Innovation Group
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