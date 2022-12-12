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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Шторм оставил более 10 тыс. домохозяйств Эстонии без электричества

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии из-за начавшегося в ночь на понедельник шторма более десяти тысяч домохозяйств остались без электричества.

По данным энергетической компании Elektrilevi, на утро понедельника без электричества остались по всей Эстонии 10 500 домашних хозяйств, из них почти 7 500 на крупнейших островах Сааремаа и Хийумаа.

Департамент окружающей среды объявил штормовое предупреждение второго уровня (чрезвычайные погодные условия). По его данным, северо-восточный ветер усилился порывами до 15-21 м/с, на островах и побережьях до 26 м/с. Днем ожидается усиление снегопада, снежный покров вырастет на 10-20 см. По всей стране наблюдается сильная поземка и порывистый ветер. Поступают сообщения об упавших на дорогу деревьях. Видимость плохая.

Департамент транспорта ввел специальный режим технического обслуживания на государственных дорогах по всей Эстонии. На поддержание дорог в порядке брошены все имеющиеся ресурсы, но нормальное состояние дорог обеспечивается не везде. Некоторые из них, особенно второстепенные, труднопроходимы.

Жителям рекомендовано не пользоваться автомобилями без особой необходимости. Спасательный департамент рекомендовал проверить дома запасы еды и воды, зарядить телефоны и аккумуляторы, заправить автомобиль.

Синоптики сообщили, что буря достигнет пика в полдень или ближе к вечеру.

Как ожидается, шторм стихнет во вторник.

Эстония
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