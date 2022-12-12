Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Финляндия увеличит неприкосновенный запас зерна, опасаясь перебоев в его поставках

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия приняла решение увеличить неприкосновенный запас зерна, тем самым увеличив расчетное время его потребления с 6 до 8,5 месяцев, решение принято в связи со сложной ситуацией в области безопасности, сообщил в понедельник Центр стратегического снабжения HVK.

"Дополнительные закупки овса, пшеницы и ячменя предназначены для подготовки к сбоям в изменившейся ситуации в области безопасности, которая может оставаться сложной в течение нескольких лет", - сообщил Центр.

По его данным, предполагается создать дополнительный запас, соответствующий примерно 2,5 месяцам потребления. В настоящее время на случай чрезвычайной ситуации в государственных запасах хранится количество зерна, рассчитанное на шесть месяцев.

Подчеркивается, что дополнительные закупки позволят создать запасы примерно на 8,5 месяцев.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране казнили уже двух участников массовых акций протеста

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Великобритании отложили закрытие угольных электростанций

Танкеры с казахстанской нефтью, задержанные в Черном море у берегов Турции, вышли из проливов

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 декабря

Минсельхоз США снизил оценку мирового сбора пшеницы из-за ситуации в Аргентине и Канаде

Минсельхоз США снизил оценку мирового сбора пшеницы из-за ситуации в Аргентине и Канаде

Опрос показал, что большинство граждан США выступают против переизбрания Байдена

Десантный корабль ВМС США взял на борт посадочную капсулу корабля Orion после его приводнения

Десантный корабль ВМС США взял на борт посадочную капсулу корабля Orion после его приводнения

Посол РФ в Великобритании заявил, что его задача состоит в поддержании контактов с коллегами

Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане

Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });