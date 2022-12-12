Тайвань усилит вооружение на строящихся корветах сверхзвуковыми ракетами "Сюнфэн 3"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Тайванские военные намерены получить новую версию многоцелевых корветов типа "Туо Чианг" с более мощным ракетным вооружением, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP).

"Эти корветы – модернизированный вариант кораблей "Туо Чианг", они спроектированы так, чтобы в случае нападения сыграть ключевую роль в асимметричной военной стратегии острова против гораздо более крупных сил Народной-освободительной армии Китая", - пишет издание.

В настоящий момент тайванская компания Lungteh Shipbuilding строит шесть корветов типа "Туо Чианг". Она должна полностью выполнить заказ к концу 2023 года. Корветы имеют на вооружении восемь дозвуковых противокорабельных ракет "Сюнфэн 2" и четыре сверхзвуковых ракеты "Сюнфэн 3", а также 16 зенитных ракет.

Однако, кроме того, на тайванских верфях в 2023 году начнется постройка пяти модифицированных корветов, получивших название "убийцы авианосцев". На них поставят уже восемь ракет "Сюнфэн 3", сократив количество более старых ракет "Сюнфэн 2" на борту каждого корабля до четырех. Ракеты "Сюнфэн 3" могут развивать скорость свыше 3 тыс. км, их дальность действия составляет 160 км.

Ожидается, что новые корветы поступят на вооружение к 2026 году.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.