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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Инвесткомпания BDT выкупит американского производителя грилей Weber

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель грилей Weber Inc будет выкуплен его крупнейшим акционером – инвесткомпанией BDT Capital Partners.

Как говорится в пресс-релизе Weber, BDT владеет 48,16% акций компании. BDT выкупит ее оставшиеся бумаги по цене в $8,05 за акцию. Это на 24% выше их стоимости на закрытие рынка в пятницу и на 60% выше, чем на 24 октября, когда инвесткомпания сделала предложение о выкупе акций Weber.

Сделка, в рамках которой производитель грилей оценен в $3,7 млрд, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии 2023 года.

Совет директоров Weber одобрил сделку. После ее закрытия Weber станет частной компанией, принадлежащей управляемым BDT фондам.

В рамках сделки инвесткомпания также откроет Weber кредитную линию на $350 млн.

Основанная в 1893 году Weber производит и продает угольные, газовые и электрические грили, различные аксессуары, а также является оператором четырех ресторанов в США. Компания вышла на биржу в 2021 году. В апреле-июне выручка фирмы сократилась на 21%, до $528 млн, а чистый убыток составил $52 млн против прибыли в $18 млн за тот же период годом ранее.

Акции Weber взлетели в цене на 22% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала почти на 50%.

Weber BDT Capital Partners
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